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Жемчужина VS Локомотив НН
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Жемчужина - Локомотив НН: 07 марта 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
1:1
Жемчужина - Локомотив НН: 07 марта 1993 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
7 марта 1993, -:- МСК
7.03.1993, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
13.07.1999
13 июля 1999
вт
23:00
Локомотив НН
2 : 1
Жемчужина
13.07.1999
13 июля 1999
вт
23:00
Локомотив НН
2
Жемчужина
1
10.04.1999
10 апр. 1999
сб
23:00
Жемчужина
1 : 1
Локомотив НН
10.04.1999
10 апр. 1999
сб
23:00
Жемчужина
1
Локомотив НН
1
12.09.1997
12 сент. 1997
пт
23:00
Жемчужина
2 : 0
Локомотив НН
12.09.1997
12 сент. 1997
пт
23:00
Жемчужина
2
Локомотив НН
0
16.05.1997
16 мая 1997
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 0
Жемчужина
16.05.1997
16 мая 1997
пт
23:00
Локомотив НН
1
Жемчужина
0
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
Локомотив НН
4 : 1
Жемчужина
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
Локомотив НН
4
Жемчужина
1
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Жемчужина
1 : 0
Локомотив НН
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Жемчужина
1
Локомотив НН
0
14.10.1995
14 окт. 1995
сб
-:-
Жемчужина
0 : 0
Локомотив НН
14.10.1995
14 окт. 1995
сб
-:-
Жемчужина
0
Локомотив НН
0
28.04.1995
28 апр. 1995
пт
23:00
Локомотив НН
2 : 2
Жемчужина
28.04.1995
28 апр. 1995
пт
23:00
Локомотив НН
2
Жемчужина
2
30.08.1994
30 авг. 1994
вт
23:00
Локомотив НН
1 : 1
Жемчужина
30.08.1994
30 авг. 1994
вт
23:00
Локомотив НН
1
Жемчужина
1
31.05.1994
31 мая 1994
вт
23:00
Жемчужина
3 : 2
Локомотив НН
31.05.1994
31 мая 1994
вт
23:00
Жемчужина
3
Локомотив НН
2
10.11.1993
10 нояб. 1993
ср
-:-
Локомотив НН
2 : 1
Жемчужина
10.11.1993
10 нояб. 1993
ср
-:-
Локомотив НН
2
Жемчужина
1
07.03.1993
07 марта 1993
вс
-:-
Жемчужина
1 : 1
Локомотив НН
07.03.1993
07 марта 1993
вс
-:-
Жемчужина
1
Локомотив НН
1