Ваттеншайд - Хайденхайм: 21 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Ваттеншайд
Ваттеншайд
О'Нил 30
1:2

Ваттеншайд - Хайденхайм: 21 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Стекеленбург 75
Томалья 80
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
21 авг. 2016, 19:30 МСК
21.08.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Ваттеншайд
мин
-
О'Нил
Гари О'Нил
30'
30'
90
Хайденхайм
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
75'
75'
90
-
Томалья
Денис Томалья
80'
80'
90
Запасные
74
Финне
Бор Финне
-

События

Матч окончен 1:2
80'
ГОЛ! 1:2
Денис Томалья
75'
ГОЛ! 1:1
Маартен Стекеленбург
32'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
ГОЛ! 1:0
Гари О'Нил
30'

Прошлые матчи

21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:30
Ваттеншайд
1 : 2
Хайденхайм
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:30
Ваттеншайд
1
Хайденхайм
2