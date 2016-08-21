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Кубок Германии
Ваттеншайд VS Хайденхайм
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Ваттеншайд - Хайденхайм: 21 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Ваттеншайд
Ваттеншайд
О'Нил 30
1:2
Ваттеншайд - Хайденхайм: 21 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Стекеленбург 75
Томалья 80
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
21 авг. 2016, 19:30 МСК
21.08.2016, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Составы
Ваттеншайд
мин
-
О'Нил
Гари О'Нил
30'
30'
90
Хайденхайм
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
75'
75'
90
-
Томалья
Денис Томалья
80'
80'
90
Запасные
74
Финне
Бор Финне
-
События
Матч окончен 1:2
80'
ГОЛ! 1:2
Денис Томалья
75'
ГОЛ! 1:1
Маартен Стекеленбург
32'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
ГОЛ! 1:0
Гари О'Нил
30'
Прошлые матчи
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:30
Ваттеншайд
1 : 2
Хайденхайм
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
19:30
Ваттеншайд
1
Хайденхайм
2