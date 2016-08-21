Ваттеншайд

Ваттеншайд
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Гари О'Нил Г. О'Нил 		Пол 38 1 1 0 0 0
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Результаты
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:30
Ваттеншайд
1 : 2
Хайденхайм
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 19:30
1/32 финала
Ваттеншайд
1
Хайденхайм
2
Германия. Кубок , 1/32 финала
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