Матч завершен
Уралан
Элиста
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
23 марта 2002, -:- МСК
23.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы