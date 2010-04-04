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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
Ривера 13
Де лас Куэвас 57
2:2
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Бермехо 52
Алустица 79
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
4 апр. 2010, 18:00 МСК
4.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
69
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
57'
57'
90
0
Ривера
Альберто Ривера
13'
13'
90
0
Камачо
Диего Камачо
87
0
Моран
Луис Моран
71
0
Баррал
Давид Баррал
90
Запасные
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Кармело
Кармело
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Билич
Мате Билич
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Редондо
Хосе Редондо
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Момо
Момо
67
0
Кальво
Карлос Кальво
63
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
73
0
Бермехо
Марио Бермехо
52'
52'
90
Запасные
0
Тони
Тони
0
Прието
Давид Прието
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Мичел
Мичел
0
Алустица
Матиас Алустица
79'