Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
0:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
22 нояб. 2009, 19:00 МСК
22.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Антонито
Перес Антонито
86
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
64
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
76
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Жиода
Леандро Жиода
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Момо
Момо
0
Мальдонадо
Джанкарло Мальдонадо
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Херард
Херард
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Анхель
Хосе Анхель
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
90
0
Кармело
Кармело
78
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо
71
0
Билич
Мате Билич
73
Запасные
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Камачо
Диего Камачо
0
Андреу
Андреу
0
Моран
Луис Моран
0
Баррал
Давид Баррал