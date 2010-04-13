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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Хихон
0:2
Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Роман 70
Альфаро 87
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
13 апр. 2010, 21:00 МСК
13.04.2010, 21:00 МСК
вторник
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Херард
Херард
76
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Камачо
Диего Камачо
90
0
Моран
Луис Моран
60
0
Баррал
Давид Баррал
67
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Кармело
Кармело
0
Матео
Кике Матео
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Билич
Мате Билич
Тенерифе
мин
0
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
0
Эктор
Эктор
90
0
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Кулебрас
Хосе Кулебрас
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
81
0
Роман
Роман
70'
70'
86
0
Алонсо
Микель Алонсо
90
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
87'
87'
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Гарсиа
Луис Гарсиа
0
Маноло
Маноло
0
Леон
Рикардо Леон
0
Коме
Даниэль Коме
0
Анхель
Анхель
0
Рики
Рики
0
Динеи
Динеи