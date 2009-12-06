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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Леон 55
Нино 66
2:1
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Кастро 4
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
6 дек. 2009, 20:00 МСК
6.12.2009, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Тенерифе
мин
0
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
0
Эктор
Эктор
83
0
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
0
Коме
Даниэль Коме
65
0
Леон
Рикардо Леон
55'
55'
90
0
Алонсо
Микель Алонсо
90
0
Омар
Омар
77
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Нино
Нино
66'
66'
90
Запасные
0
Гарсиа
Луис Гарсиа
0
Нуньес
Айтор Нуньес
0
Роман
Роман
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Анхель
Анхель
0
Рики
Рики
0
Динеи
Динеи
Спортинг
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
4'
4'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
36
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Моран
Луис Моран
77
0
Билич
Мате Билич
51
Запасные
0
Рауль
Рауль
0
Херард
Херард
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Кармело
Кармело
0
Матабуэна
Серхио Матабуэна
0
Баррал
Давид Баррал
0
Мальдонадо
Франсиско Мальдонадо