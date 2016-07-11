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Спартак-Нальчик VS Кубань (ЛФЛ)
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Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ): 11 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:0
Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ): 11 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 1 тур
ФНЛ,
1 тур
Россия
11 июля 2016, 18:30 МСК
11.07.2016, 18:30 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Спартак-Нальчик
мин
1
Антипов
Антон Антипов
90
2
Макоев
Залим Макоев
70
21
Ахриев
Хасан Ахриев
62
95
Мурачев
Олег Мурачев
90
13
Дроздов
Никита Дроздов
90
3
Соблиров
Астемир Соблиров
90
4
Дашаев
Аслан Дашаев
90
90
Войнов
Денис Войнов
75
21
Богатырев
Альберт Богатырев
85
29
Бажев
Амир Бажев
90
9
Гугуев
Магомед Гугуев
90
Запасные
12
Орсаев
Артем Орсаев
-
27
Кузнецов
Андрей Кузнецов
-
15
Марченко
Александр Марченко
-
14
Каркаев
Алим Каркаев
15
7
Балкаров
Азамат Балкаров
5
7
Крамаренко
Сергей Крамаренко
28
75
Семёнов
Владислав Семёнов
20
Кубань (ЛФЛ)
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
5
Гапон
Евгений Гапон
90
43
Бугаев
Роман Бугаев
90
18
Марков
Николай Марков
31
21
Смирнов
Михаил Смирнов
90
28
Байрыев
Азат Байрыев
90
2
Армаш
Игорь Армаш
90
8
Алейник
Олег Алейник
90
83
Майрович
Максим Майрович
74
10
Маляров
Никита Маляров
64
9
Ильин
Владимир Ильин
83
Запасные
91
Стажила
Дмитрий Стажила
-
15
Зотов
Георгий Зотов
59
77
Лобкарев
Владимир Лобкарев
-
14
Концедалов
Роман Концедалов
-
9
Хубулов
Арсен Хубулов
7
97
Завезен
Юрий Завезен
26
20
Обухов
Владимир Обухов
16
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Денис Войнов
90'
Замена
Азамат Балкаров
Альберт Богатырев
85'
83'
Замена
Арсен Хубулов
Владимир Ильин
Замена
Алим Каркаев
Денис Войнов
75'
74'
Замена
Владимир Обухов
Максим Майрович
Замена
Владислав Семёнов
Залим Макоев
70'
64'
Замена
Юрий Завезен
Никита Маляров
Замена
Сергей Крамаренко
Хасан Ахриев
62'
31'
Замена
Георгий Зотов
Николай Марков
Прошлые матчи
20.05.2017
20 мая 2017
сб
14:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Спартак-Нальчик
20.05.2017
20 мая 2017
сб
14:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Спартак-Нальчик
1
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:30
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
0
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
20.05.2011
20 мая 2011
пт
17:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Спартак-Нальчик
20.05.2011
20 мая 2011
пт
17:15
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак-Нальчик
1
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
Спартак-Нальчик
4 : 0
Кубань (ЛФЛ)
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
Спартак-Нальчик
4
Кубань (ЛФЛ)
0
12.07.2009
12 июля 2009
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак-Нальчик
12.07.2009
12 июля 2009
вс
19:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак-Нальчик
2
22.07.2007
22 июля 2007
вс
19:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.07.2007
22 июля 2007
вс
19:30
Спартак-Нальчик
1
Кубань (ЛФЛ)
0
01.04.2007
01 апр. 2007
вс
16:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак-Нальчик
01.04.2007
01 апр. 2007
вс
16:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак-Нальчик
2
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