Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ): 11 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:0

Спартак-Нальчик - Кубань (ЛФЛ): 11 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
11 июля 2016, 18:30 МСК
11.07.2016, 18:30 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Спартак-Нальчик
мин
1
Антипов
Антон Антипов
90
2
Макоев
Залим Макоев
70
21
Ахриев
Хасан Ахриев
62
95
Мурачев
Олег Мурачев
90
13
Дроздов
Никита Дроздов
90
3
Соблиров
Астемир Соблиров
90
4
Дашаев
Аслан Дашаев
90
90
Войнов
Денис Войнов
75
21
Богатырев
Альберт Богатырев
85
29
Бажев
Амир Бажев
90
9
Гугуев
Магомед Гугуев
90
Запасные
12
Орсаев
Артем Орсаев
-
27
Кузнецов
Андрей Кузнецов
-
15
Марченко
Александр Марченко
-
14
Каркаев
Алим Каркаев
15
7
Балкаров
Азамат Балкаров
5
7
Крамаренко
Сергей Крамаренко
28
75
Семёнов
Владислав Семёнов
20
Кубань (ЛФЛ)
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
5
Гапон
Евгений Гапон
90
43
Бугаев
Роман Бугаев
90
18
Марков
Николай Марков
31
21
Смирнов
Михаил Смирнов
90
28
Байрыев
Азат Байрыев
90
2
Армаш
Игорь Армаш
90
8
Алейник
Олег Алейник
90
83
Майрович
Максим Майрович
74
10
Маляров
Никита Маляров
64
9
Ильин
Владимир Ильин
83
Запасные
91
Стажила
Дмитрий Стажила
-
15
Зотов
Георгий Зотов
59
77
Лобкарев
Владимир Лобкарев
-
14
Концедалов
Роман Концедалов
-
9
Хубулов
Арсен Хубулов
7
97
Завезен
Юрий Завезен
26
20
Обухов
Владимир Обухов
16

События

Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Денис Войнов
90'
Замена
Азамат Балкаров
Альберт Богатырев
85'
83'
Замена
Арсен Хубулов
Владимир Ильин
Замена
Алим Каркаев
Денис Войнов
75'
74'
Замена
Владимир Обухов
Максим Майрович
Замена
Владислав Семёнов
Залим Макоев
70'
64'
Замена
Юрий Завезен
Никита Маляров
Замена
Сергей Крамаренко
Хасан Ахриев
62'
31'
Замена
Георгий Зотов
Николай Марков

Прошлые матчи

20.05.2017 20 мая 2017 сб 14:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Спартак-Нальчик
20.05.2017 20 мая 2017 сб 14:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Спартак-Нальчик
1
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
11.07.2016 11 июля 2016 пн 18:30
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
0
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
20.05.2011 20 мая 2011 пт 17:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Спартак-Нальчик
20.05.2011 20 мая 2011 пт 17:15
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак-Нальчик
1
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 17:00
Спартак-Нальчик
4 : 0
Кубань (ЛФЛ)
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 17:00
Спартак-Нальчик
4
Кубань (ЛФЛ)
0
12.07.2009 12 июля 2009 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак-Нальчик
12.07.2009 12 июля 2009 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак-Нальчик
2
22.07.2007 22 июля 2007 вс 19:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
22.07.2007 22 июля 2007 вс 19:30
Спартак-Нальчик
1
Кубань (ЛФЛ)
0
01.04.2007 01 апр. 2007 вс 16:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак-Нальчик
01.04.2007 01 апр. 2007 вс 16:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак-Нальчик
2

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