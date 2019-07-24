Спартак-2 - Нижний Новгород: 24 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:0

Спартак-2 - Нижний Новгород: 24 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
24 июля 2019, 16:00 МСК
24.07.2019, 16:00 МСК
среда
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Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
2 : 2
Спартак-2
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:00
Нижний Новгород
2
Спартак-2
2
24.07.2019 24 июля 2019 ср 16:00
Спартак-2
2 : 0
Нижний Новгород
24.07.2019 24 июля 2019 ср 16:00
Спартак-2
2
Нижний Новгород
0
24.03.2019 24 марта 2019 вс 14:30
Спартак-2
1 : 2
Нижний Новгород
24.03.2019 24 марта 2019 вс 14:30
Спартак-2
1
Нижний Новгород
2
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 16:00
Нижний Новгород
3 : 1
Спартак-2
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 16:00
Нижний Новгород
3
Спартак-2
1
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 15:00
Спартак-2
2 : 2
Нижний Новгород
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 15:00
Спартак-2
2
Нижний Новгород
2
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 18:00
Нижний Новгород
1 : 3
Спартак-2
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 18:00
Нижний Новгород
1
Спартак-2
3

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