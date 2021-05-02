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Нижний Новгород VS Спартак-2
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Нижний Новгород - Спартак-2: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Нижний Новгород
Нижний Новгород
-:-
Нижний Новгород - Спартак-2: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 40 тур
ФНЛ,
40 тур
Россия
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нижний Новгород
мин
-
Сапета
Александр Сапета
-
Султонов
Мухаммад Султонов
-
Каккоев
Никита Каккоев
-
M. Yansane
M. Yansane
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
Прошлые матчи
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
2 : 2
Спартак-2
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
2
Спартак-2
2
24.07.2019
24 июля 2019
ср
16:00
Спартак-2
2 : 0
Нижний Новгород
24.07.2019
24 июля 2019
ср
16:00
Спартак-2
2
Нижний Новгород
0
24.03.2019
24 марта 2019
вс
14:30
Спартак-2
1 : 2
Нижний Новгород
24.03.2019
24 марта 2019
вс
14:30
Спартак-2
1
Нижний Новгород
2
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
16:00
Нижний Новгород
3 : 1
Спартак-2
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
16:00
Нижний Новгород
3
Спартак-2
1
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
15:00
Спартак-2
2 : 2
Нижний Новгород
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
15:00
Спартак-2
2
Нижний Новгород
2
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 3
Спартак-2
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1
Спартак-2
3
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