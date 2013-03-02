Сошо - Нанси: 02 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
1:2

Сошо - Нанси: 02 марта 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
2 марта 2013, 22:00 МСК
2.03.2013, 22:00 МСК
суббота
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Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

02.03.2013 02 марта 2013 сб 22:00
Сошо
1 : 2
Нанси
02.03.2013 02 марта 2013 сб 22:00
Сошо
1
Нанси
2
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 21:00
Нанси
1 : 1
Сошо
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 21:00
Нанси
1
Сошо
1
07.05.2012 07 мая 2012 пн 20:00
Сошо
1 : 0
Нанси
07.05.2012 07 мая 2012 пн 20:00
Сошо
1
Нанси
0
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
Нанси
1 : 2
Сошо
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
Нанси
1
Сошо
2
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Сошо
1 : 0
Нанси
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Сошо
1
Нанси
0
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Нанси
1 : 0
Сошо
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Нанси
1
Сошо
0
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Сошо
1 : 1
Нанси
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 21:00
Сошо
1
Нанси
1
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
Нанси
2 : 1
Сошо
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
Нанси
2
Сошо
1
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Сошо
2 : 1
Нанси
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Сошо
2
Нанси
1
26.10.2008 26 окт. 2008 вс 19:00
Нанси
1 : 1
Сошо
26.10.2008 26 окт. 2008 вс 19:00
Нанси
1
Сошо
1
15.03.2008 15 марта 2008 сб 22:00
Сошо
1 : 1
Нанси
15.03.2008 15 марта 2008 сб 22:00
Сошо
1
Нанси
1
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 19:00
Нанси
1 : 1
Сошо
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 19:00
Нанси
1
Сошо
1

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