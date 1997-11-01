Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Жемчужина
Сочи
РПЛ, 33 тур

РПЛ,

33 тур

Россия
1 нояб. 1997, -:- МСК
1.11.1997, -:- МСК
суббота
Составы