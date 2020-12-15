Матч завершен
Сестао Ривер
Сестао
0:2
Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
99
104
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
15 дек. 2020, 21:00 МСК
15.12.2020, 21:00 МСК
вторник
События
Составы
Сестао Ривер
мин
-
Xabi Auzmendi
Xabi Auzmendi
122
-
A. Gago
A. Gago
122
-
X. Galan
X. Galan
122
Тенерифе
мин
-
E. Apeh
E. Apeh
104'
104'
122
-
A. Jimenez
A. Jimenez
122
-
S. Shashoua
S. Shashoua
99'
99'
122