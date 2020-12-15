Сестао Ривер

Сестао
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Xabi Auzmendi X. 		Нап 1 0 0 1 0
A. Gago A. 		Нап 1 0 0 1 0
X. Galan X. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
Сестао Ривер
0 : 2
Тенерифе
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
1/64 финала
Сестао Ривер
0
Тенерифе
2
Испания. Кубок , 1/64 финала
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