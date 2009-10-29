Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Александр Головин
Ивица Олич
Алексей Миранчук
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Португалия
США
Белоруссия
Нидерланды
Англия
Боливия
Косово
Германия
Спартак
Реал
Ливерпуль
Бавария
Манчестер Сити
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Краснодар
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Испании
Саламанка VS Расинг
Поделиться:
Саламанка - Расинг: 29 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Саламанка
Саламанка
1:0
Первый матч 1:4
Саламанка - Расинг: 29 октября 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
29 окт. 2009, 23:00 МСК
29.10.2009, 23:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Расинг
мин
5
Фигерас
Жорди Фигерас
2
Бунюэль
Айтор Бунюэль
10
Сехудо
Альваро Сехудо
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
11.11.2009
11 нояб. 2009
ср
23:00
Расинг
4 : 1
Саламанка
11.11.2009
11 нояб. 2009
ср
23:00
Расинг
4
Саламанка
1
29.10.2009
29 окт. 2009
чт
23:00
Саламанка
1 : 0
Расинг
29.10.2009
29 окт. 2009
чт
23:00
Саламанка
1
Расинг
0