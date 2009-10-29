Саламанка - Расинг: 29 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Саламанка
Саламанка
1:0
Первый матч 1:4

Саламанка - Расинг: 29 октября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Расинг
Сантандер
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
29 окт. 2009, 23:00 МСК
29.10.2009, 23:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Расинг
мин
5
Фигерас
Жорди Фигерас
2
Бунюэль
Айтор Бунюэль
10
Сехудо
Альваро Сехудо

События

Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

11.11.2009 11 нояб. 2009 ср 23:00
Расинг
4 : 1
Саламанка
11.11.2009 11 нояб. 2009 ср 23:00
Расинг
4
Саламанка
1
29.10.2009 29 окт. 2009 чт 23:00
Саламанка
1 : 0
Расинг
29.10.2009 29 окт. 2009 чт 23:00
Саламанка
1
Расинг
0