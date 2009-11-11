Саламанка

Саламанка
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Испания
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Результаты
Результаты
11.11.2009 11 нояб. 2009 ср 23:00
Расинг
4 : 1
Саламанка
11.11.2009 11 нояб. 2009 ср 23:00
1/16 финала
Расинг
4
Саламанка
1
Испания. Кубок , 1/16 финала
29.10.2009 29 окт. 2009 чт 23:00
Саламанка
1 : 0
Расинг
29.10.2009 29 окт. 2009 чт 23:00
1/16 финала
Саламанка
1
Расинг
0
Испания. Кубок , 1/16 финала
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