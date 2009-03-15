Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Серрано 16
Люксен 27
Жигич 32
Жигич 40
Серрано 45
5:0
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
15 марта 2009, 19:00 МСК
15.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Моратон
Хосе Моратон
5
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
16'
45'
16', 45'
90
0
Люксен
Петер Люксен
27'
27'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
53
0
Жигич
Никола Жигич
32'
40'
32', 40'
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Ориоль
Ориоль
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Сепси
Ласло Сепси
0
Колса
Гонсало Колса
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Беррокаль
Жезус Беррокаль
Нумансия
мин
0
Келемен
Мариан Келемен
90
0
Павон
Мануэль Павон
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
90
0
Димас
Дельгадо Димас
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Гуайре
Антонио Гуайре
36
0
Гоириа
Асьер Гоириа
46
0
Аранда
Карлос Аранда
68
Запасные
0
Диего де Мигель
Диего де Мигель
0
Хайо
Эгоитц Хайо
0
Браво
Рауль Браво
0
Марио
Мартинес Марио
0
Морено
Хуан Карлос Морено
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
0
Брит
Горка Брит