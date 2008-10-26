Матч завершен
Нумансия
Сория
2:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
26 окт. 2008, 19:00 МСК
26.10.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы