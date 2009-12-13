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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Ласен 26
Арана 49
Хиско 82
3:2
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Бермехо 3
Антонито 69
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
13 дек. 2009, 19:00 МСК
13.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Моррис
Насиф Моррис
64
0
Морал
Тони Морал
46
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
26'
26'
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Хиско
Хиско
82'
82'
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
73
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Ориоль
Ориоль
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Арана
Мануэль Арана
49'
0
Геихо
Алекс Геихо
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Гомес
Абель Гомес
90
0
Морено
Висенте Морено
87
0
Момо
Момо
77
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Кальво
Карлос Кальво
60
0
Бермехо
Марио Бермехо
3'
3'
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Жиода
Леандро Жиода
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Антонито
Перес Антонито
69'