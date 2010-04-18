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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Орельяна 6
Санчес 73
2:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Тчите 44
Тчите 58
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
18 апр. 2010, 18:00 МСК
18.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Мичел
Мичел
59
0
Ренан
Ренан
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
85
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Редондо
Хосе Редондо
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Санчес
Виктор Санчес
73'
73'
90
0
Момо
Момо
90
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
6'
6'
65
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Прието
Давид Прието
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Кальво
Карлос Кальво
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Алустица
Матиас Алустица
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Моратон
Хосе Моратон
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
0
Серрано
Оскар Серрано
89
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
44'
58'
44'
58'
90
0
Боладо
Иван Боладо
57
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Морал
Тони Морал
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Хиско
Хиско