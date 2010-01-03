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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Колса 72
Хиско 75
2:0
Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
3 янв. 2010, 19:00 МСК
3.01.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
71
0
Колса
Гонсало Колса
72'
72'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Каналес
Серхио Каналес
68
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
61
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Ориоль
Ориоль
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Морал
Тони Морал
0
Арана
Мануэль Арана
0
Хиско
Хиско
75'
0
Геихо
Алекс Геихо
Тенерифе
мин
0
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Луна
Эсекиэль Луна
90
0
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
79
0
Коме
Даниэль Коме
60
0
Леон
Рикардо Леон
90
0
Алонсо
Микель Алонсо
84
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Гарсиа
Луис Гарсиа
0
Нуньес
Айтор Нуньес
0
Кулебрас
Хосе Кулебрас
0
Роман
Роман
0
Анхель
Анхель
0
Рики
Рики
0
Динеи
Динеи