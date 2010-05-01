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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Роман 45
Айосе 56
2:1
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Хиско 71
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
1 мая 2010, 19:00 МСК
1.05.2010, 19:00 МСК
суббота
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Тенерифе
мин
0
Арагонесес
Серхио Арагонесес
90
0
Эктор
Эктор
90
0
Сисилиа
Пабло Сисилиа
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Кулебрас
Хосе Кулебрас
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
56'
56'
71
0
Роман
Роман
45'
45'
90
0
Леон
Рикардо Леон
87
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
90
0
Хуанлу
Хуанлу
81
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Гарсиа
Луис Гарсиа
0
Маноло
Маноло
0
Коме
Даниэль Коме
0
Алонсо
Микель Алонсо
0
Омар
Омар
0
Анхель
Анхель
0
Рики
Рики
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Морал
Тони Морал
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
75
0
Каналес
Серхио Каналес
55
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
62
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Хиско
Хиско
71'
0
Боладо
Иван Боладо