Пересвет - Рязань: 28 июля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Пересвет
Подольск
1:1
(по пен. 4 : 3)

Пересвет - Рязань: 28 июля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Рязань
Рязань
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

Россия
28 июля 2021, 18:30 МСК
28.07.2021, 18:30 МСК
среда
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События

Матч окончен 1:1
Конец второго дополнительного тайма (0:0)
Начало серии пенальти
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

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