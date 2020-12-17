Матч завершен
Пенья Депортиво
Ибица
35
59
70
84
4:1
Матч завершен
Тарасона
Тарасона
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
17 дек. 2020, 21:30 МСК
17.12.2020, 21:30 МСК
четверг
События
Составы
Пенья Депортиво
мин
-
A. Lopez
A. Lopez
84'
35'
84'
35'
89
-
A. Sanchez
A. Sanchez
59'
70'
59', 70'
89