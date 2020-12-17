Тарасона

Тарасона
Подписаться
Сайт
Страна
Испания
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:30
Пенья Депортиво
4 : 1
Тарасона
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 21:30
1/64 финала
Пенья Депортиво
4
Тарасона
1
Испания. Кубок , 1/64 финала
Подробнее