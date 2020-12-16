Матч завершен
Оспиталет
Оспиталет-де-Льобрегат
46
1:4
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
26
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 20:00 МСК
16.12.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Оспиталет
мин
-
A. Carmona
A. Carmona
46'
46'
63
Альмерия
мин
-
A. Appiah
A. Appiah
26'
26'
67
-
C. Olivera
C. Olivera
83