Оспиталет

Оспиталет-де-Льобрегат
Hospitalet
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Сайт
Страна
Испания
Стадион
Олимпийский муниципальный стадион
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
A. Carmona A. 		Нап 1 1 0 0 0
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Результаты
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
Оспиталет
1 : 4
Альмерия
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
1/64 финала
Оспиталет
1
Альмерия
4
Испания. Кубок , 1/64 финала
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