Матч завершен
Осер
Осер
3:0
Матч завершен
Гавр
Гавр
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
27 сент. 2008, 20:00 МСК
27.09.2008, 20:00 МСК
суббота
Дамьен Леденту
Дамьен Леденту
Главный Судья
Составы