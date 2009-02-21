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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гавр
Гавр
Лесаж 37
1:2
Матч завершен
Осер
Осер
Каленберг 1
Бирса 79
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
21 февр. 2009, 21:00 МСК
21.02.2009, 21:00 МСК
суббота
Жан-Шарль Койлье
Жан-Шарль Койлье
Главный Судья
Составы
Гавр
мин
0
Алла
Хасан Алла
0
0
Диалло
Мамаду Диалло
0
0
Самбу
Массамба Самбу
90
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Ба
Абассе Ба
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Алассан
Амаду Алассан
90
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
37'
37'
0
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Анин
Кевин Анин
90
Запасные
0
Ванамель
Майк Ванамель
0
Франкур
Петер Франкур
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Давидас
Оливье Давидас
0
Норо
Стефан Норо
0
Набуан
Эль-Фарду Набуан
Осер
мин
0
Сорен
Оливье Сорен
90
-
Ба
Исса Ба
90
0
Дудка
Дариуш Дудка
90
0
Кулибали
Адама Кулибали
90
0
Ангбар
Седрик Ангбар
90
0
Каленберг
Томас Каленберг
1'
1'
74
0
Педретти
Бенуа Педретти
90
0
Шафни
Камел Шафни
90
0
Нэрри
Мусса Нэрри
90
0
Олиеч
Деннис Олиеч
90
0
Йелень
Иренеуш Йелень
79
0
Лежен
Кевин Лежен
90
Запасные
0
Риу
Реми Риу
0
Жассе
Максим Жассе
0
Ндинга
Дельвин Ндинга
0
Бирса
Вальтер Бирса
79'
0
Никулаэ
Даниэль Никулаэ
0
Китамбала
Линель Китамбала
0
Дале
Морис Дале