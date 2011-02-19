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Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осер
Осер
Йелень 84
1:1
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Н'Диайе 66
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
19 февр. 2011, 21:00 МСК
19.02.2011, 21:00 МСК
суббота
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Осер
мин
0
Сорен
Оливье Сорен
90
0
Юнг
Йо-Гук Юнг
90
0
Дудка
Дариуш Дудка
90
0
Берто
Жереми Берто
90
0
Кулибали
Адама Кулибали
90
0
Итуа
Онанга Итуа
76
0
Ангбар
Седрик Ангбар
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
90
0
Бирса
Вальтер Бирса
90
0
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
46
0
Кверсия
Жюльен Кверсия
90
Запасные
0
Понтдем
Симон Понтдем
0
Сидибе
Амаду Сидибе
0
Боли
Вилли Боли
0
Акапанди
Висент Акапанди
0
Йелень
Иренеуш Йелень
84'
0
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Диавара
Каба Диавара
83
0
Рокки
Ромайн Рокки
75
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Гилас
Камель Гилас
64
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
0
Аяссе
Томас Аяссе
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
66'
0
Жонатан
Апаресидо Силва Жонатан