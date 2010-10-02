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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
0:4
Матч завершен
Осер
Осер
Траоре 18
Педретти 44
Конту 58
Бирса 83
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
2 окт. 2010, 20:00 МСК
2.10.2010, 20:00 МСК
суббота
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Псауме
Бенжамин Псауме
46
0
Меджиа
Альваро Меджиа
24
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Басинас
Ангелос Басинас
65
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
0
Керморган
Янн Керморган
90
Запасные
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
0
Аяссе
Томас Аяссе
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
0
Жонатан
Апаресидо Силва Жонатан
Осер
мин
0
Сорен
Оливье Сорен
90
0
Дудка
Дариуш Дудка
90
0
Грихтинг
Стефан Грихтинг
90
0
Кулибали
Адама Кулибали
90
0
Ангбар
Седрик Ангбар
90
0
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
44'
44'
90
0
Траоре
Ален Траоре
18'
18'
90
0
Олиеч
Деннис Олиеч
70
0
Конту
Рой Конту
58'
58'
77
0
Ланжиль
Стивен Ланжиль
58
Запасные
0
Риу
Реми Риу
0
Берто
Жереми Берто
0
Шафни
Камел Шафни
0
Бирса
Вальтер Бирса
83'
0
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
0
Кверсия
Жюльен Кверсия
0
Буржуа
Максим Буржуа