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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Нумансия
Сория
Морено 1
дель Пино 62
2:0
Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
2 мая 2009, 22:55 МСК
2.05.2009, 22:55 МСК
суббота
Бернардино Гонсалес Васкес
Бернардино Гонсалес Васкес
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Хайо
Эгоитц Хайо
90
0
Морено
Хуан Карлос Морено
1'
1'
90
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
61
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Паласиос
Сезар Паласиос
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
62'
62'
81
0
Гоириа
Асьер Гоириа
90
0
Аранда
Карлос Аранда
87
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Баркеро
Хосе Баркеро
0
Нагоре
Доминго Нагоре
0
Марио
Мартинес Марио
0
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
0
Брит
Горка Брит
Малага
мин
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Росарио
Элдер Росарио
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Лоло
Лоло
69
0
Баха
Набиль Баха
90
0
Луке
Альберт Луке
90
0
Бальеста
Сальва Бальеста
30
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Начо
Начо
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Фернандо
Фернандо
0
Адриан
Адриан