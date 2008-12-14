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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Апоньо 86
Баха 90
2:0
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
14 дек. 2008, 19:00 МСК
14.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Росарио
Элдер Росарио
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
75
0
Анхель
Мигель Анхель
61
0
Апоньо
Апоньо
86'
86'
90
0
Баха
Набиль Баха
90'
90'
90
0
Луке
Альберт Луке
77
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Начо
Начо
0
Луке
Хосе Луке
0
Лоло
Лоло
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Фернандо
Фернандо
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Павон
Мануэль Павон
90
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
64
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Димас
Дельгадо Димас
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
46
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
90
0
Гоириа
Асьер Гоириа
90
Запасные
0
Диего де Мигель
Диего де Мигель
0
Марио
Мартинес Марио
0
Паласиос
Сезар Паласиос
0
Морено
Хуан Карлос Морено
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Брит
Горка Брит
0
Аранда
Карлос Аранда