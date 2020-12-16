Матч завершен
Нумансия
Сория
28
41
66
4:1
Матч завершен
Лорка
Лорка
59
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 20:30 МСК
16.12.2020, 20:30 МСК
среда
События
Составы
Нумансия
мин
-
M. Sanhaji
M. Sanhaji
28'
28'
89
-
J. Tamayo
J. Tamayo
41'
41'
70
-
F. Manzanara
F. Manzanara
66'
66'
89
Лорка
мин
-
T. Baroni
T. Baroni
59'
59'
89
-
Luismi
Luismi
89