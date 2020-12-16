Лорка

Лорка
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
T. Baroni T. 		Нап 1 1 0 1 1
Luismi L. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:30
Нумансия
4 : 1
Лорка
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:30
1/64 финала
Нумансия
4
Лорка
1
Испания. Кубок , 1/64 финала
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