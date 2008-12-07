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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Нумансия
Сория
дель Пино 19
Гоириа 51
2:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Солари 11
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
7 дек. 2008, 19:00 МСК
7.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Павон
Мануэль Павон
90
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
85
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Димас
Дельгадо Димас
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
19'
19'
66
0
Гоириа
Асьер Гоириа
51'
51'
87
Запасные
0
Диего де Мигель
Диего де Мигель
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Марио
Мартинес Марио
0
Паласиос
Сезар Паласиос
0
Морено
Хуан Карлос Морено
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Брит
Горка Брит
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
72
0
Гильерме
Гильерме
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
46
0
Хуанито
Хуанито
64
0
Альварес
Хулио Альварес
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Солари
Эстебан Солари
11'
11'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Мане
Мане
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Уче
Калу Уче
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис