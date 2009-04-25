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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 6
Сориано 42
2:1
Матч завершен
Нумансия
Сория
Гоириа 81
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
25 апр. 2009, 21:00 МСК
25.04.2009, 21:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Мане
Мане
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
72
0
Сориано
Фернандо Сориано
42'
42'
90
0
Ириней
Ириней
86
0
Уче
Калу Уче
6'
6'
66
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Хуанито
Хуанито
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Пьятти
Пабло Пьятти
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Сисма
Доминго Сисма
87
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Паласиос
Сезар Паласиос
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
57
0
Баркеро
Хосе Баркеро
70
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
90
0
Гоириа
Асьер Гоириа
81'
81'
90
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Димас
Дельгадо Димас
0
Марио
Мартинес Марио
0
Морено
Хуан Карлос Морено
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
0
Брит
Горка Брит