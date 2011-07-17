Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
0:1
Матч завершен
Амкар
Пермь
Коломейцев 35
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
17 июля 2011, 14:00 МСК
17.07.2011, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Новокузнецк
мин
0
Емельянов
Сергей Емельянов
90
0
Авсюк
Владимир Авсюк
90
0
Клименко
Андрей Клименко
90
0
Шевелев
Денис Шевелев
90
0
Голубев
Александр Голубев
90
0
Самойлов
Павел Самойлов
90
0
Багаутдинов
Тимур Багаутдинов
90
0
Волгин
Андрей Волгин
90
0
Ткачук
Роман Ткачук
19
0
Учуров
Эдуард Учуров
46
0
Смирнов
Андрей Смирнов
90
Запасные
0
Пучков
Алексей Пучков
0
Шпаков
Иван Шпаков
Амкар
мин
0
Хомутовский
Василий Хомутовский
90
0
Федорив
Виталий Федорив
90
0
Мияилович
Никола Мияилович
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
0
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
0
Сираков
Захари Сираков
90
0
Секретов
Андрей Секретов
80
0
Мийич
Предраг Мийич
90
0
Коломейцев
Александр Коломейцев
35'
35'
90
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
58
0
Джалович
Радомир Джалович
90
Запасные
0
Гришин
Виталий Гришин
0
Волков
Сергей Волков
0
Михалев
Илья Михалев