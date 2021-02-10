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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нант
Нант
Бамба 24
Бамба 63
2:4
Матч завершен
Ланс
Ланс
Жан 27
Дукур 36
Жан 39
Калимуэндо 58
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
10 февр. 2021, 16:45 МСК
10.02.2021, 16:45 МСК
среда
События
Составы
Нант
мин
1
Петрич
Денис Петрич
89
3
Корчиа
Себастьен Корчиа
89
2
Аппиа
Деннис Аппиа
89
9
Пальоис
Николас Пальоис
46
4
Базила
Тома Базила
89
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
70
6
Туре
Абдулайе Туре
89
10
Бляс
Людовик Бляс
89
7
Бамба
Кадер Бамба
24'
63'
24', 63'
89
11
Муани
Рандаль Коло Муани
70
8
Ндилю
Бридж Ндилю
82
Запасные
18
Лафон
Альбан Лафон
20
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
15
Коко
Маркус Коко
19
Менди
Батиста Менди
12
Перейра де Са
Роли Перейра де Са
14
Саймон
Мозес Саймон
Ланс
мин
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
89
3
Силла
Иссиага Силла
89
5
Фортеш
Стивен Фортеш
89
2
Гради
Жонатан Гради
89
4
Баде
Луак Баде
79
6
Клосс
Жонатан Клосс
64
7
Каюзак
Янник Каюзак
89
8
Дукур
Шейк Дукур
36'
36'
64
9
Жан
Корентен Жан
27'
39'
27', 39'
74
29
Калимуэндо
Арно Калимуэндо
58'
58'
89
10
Маурисио
Тони Маурисио
74
Запасные
18
Лека
Жан-Луис Лека
13
Мишелен
Клеман Мишелен
14
Медина
Факундо Медина
12
Бура
Исмаэль Бура
17
Фофана
Секо Фофана
19
Кошта
Давид Кошта
15
Какута
Гаэль Какута
16
Сотока
Флориан Сотока
20
Ansou Sow
Ansou Sow