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Лига 1
Нант VS Лорьян
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Нант - Лорьян: 23 января 2022 смотреть онлайн
Нант
Нант
-:-
Нант - Лорьян: 23 января 2022 смотреть онлайн
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
23 янв. 2022, -:- МСК
23.01.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
24
Корчиа
Себастьен Корчиа
12
Аппиа
Деннис Аппиа
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
26
Луза
Имран Луза
10
Бляс
Людовик Бляс
7
Кулибали
Калифа Кулибали
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
2
Фабио
Фабио
-
14
Траоре
Шарль Траоре
-
3
Жиротто
Андрей Жиротто
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
11
Коко
Маркус Коко
-
19
Туре
Абдулайе Туре
-
6
Перейра де Са
Роли Перейра де Са
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
Главный тренер
Раймон Доменек
Лорьян
мин
30
Нарди
Пауль Нарди
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
21
Морель
Жереми Морель
15
Лапорт
Жульен Лапорт
14
Эрго
Жером Эрго
19
Висса
Йоанн Висса
19
Висса
Йоанн Висса
6
Абержель
Лоран Абержель
8
Чалоба
Трево Чалоба
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
23
Монконду
Тома Монконду
-
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
-
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
-
27
Грбич
Адриан Грбич
-
7
Диарра
Стефан Диарра
-
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Прошлые матчи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Нант
1 : 1
Лорьян
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Нант
1
Лорьян
1
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0
Нант
2
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Нант
1 : 0
Лорьян
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Нант
1
Лорьян
0
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Лорьян
1 : 2
Нант
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Лорьян
1
Нант
2
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Нант
2 : 1
Лорьян
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Нант
2
Лорьян
1
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Лорьян
0 : 0
Нант
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Лорьян
0
Нант
0
16.05.2015
16 мая 2015
сб
22:00
Нант
1 : 1
Лорьян
16.05.2015
16 мая 2015
сб
22:00
Нант
1
Лорьян
1
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:00
Лорьян
1 : 2
Нант
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
22:00
Лорьян
1
Нант
2
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
16:00
Нант
1 : 0
Лорьян
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
16:00
Нант
1
Лорьян
0
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
18:00
Лорьян
2 : 1
Нант
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
18:00
Лорьян
2
Нант
1
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Нант
1 : 1
Лорьян
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Нант
1
Лорьян
1
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
20:00
Лорьян
3 : 0
Нант
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
20:00
Лорьян
3
Нант
0