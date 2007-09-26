Матч завершен
Мурсия
Мурсия
0:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
26 сент. 2007, 21:00 МСК
26.09.2007, 21:00 МСК
среда
Составы