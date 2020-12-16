Матч завершен
Марбелья
Марбелья
104
1:0
Матч завершен
Лейда
Лейда
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 22:00 МСК
16.12.2020, 22:00 МСК
среда
События
Составы
Марбелья
мин
-
G. Quezada
G. Quezada
64
-
A. Planas
A. Planas
123
-
Javier Anon
Javier Anon
104'
104'
123
-
C. Blanco
C. Blanco
123
Лейда
мин
-
M. Diana
M. Diana
123
-
M. Simic
M. Simic
123
-
C. Soriano
C. Soriano
123