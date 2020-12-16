Лейда

Лейда
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
M. Diana M. 		Нап 1 0 0 1 0
M. Simic M. 		Нап 1 0 0 1 0
C. Soriano C. 		Нап 1 0 0 1 1
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Результаты
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:00
Марбелья
1 : 0
Лейда
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:00
1/64 финала
Марбелья
1
Лейда
0
Испания. Кубок , 1/64 финала
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