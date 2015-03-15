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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Хуанми 48
Амрабат 84
2:0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
15 марта 2015, 19:00 МСК
15.03.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
19
Бока
Артур Бока
90
3
Велигтон
Велигтон
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
15
Ангелери
Маркос Ангелери
90
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
7
Саму
Саму
82
30
Дардер
Серхи Дардер
90
10
Орта
Рикарду Орта
90
29
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
60
26
Хуанми
Хуанми
48'
48'
73
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
23
Торрес
Мигель Торрес
12
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
17
Дуда
Дуда
22
Альберто
Луис Альберто
14
Ресио
Ресио
53
Амрабат
Нордин Амрабат
84'
Кордоба
мин
13
Саизар
Микель Саизар
90
2
Пантич
Александар Пантич
90
3
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
5
Экенг Экенг
Патрик Клод Экенг Экенг
46
6
Лусо
Лусо
72
21
Крхин
Рене Крхин
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
35
Вико
Феде Вико
67
20
Сукулини
Бруно Сукулини
90
32
Бебе
Бебе
90
14
Гилас
Набиль Гилас
90
Запасные
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
23
Гомес
Абель Гомес
10
Картабия
Федерико Картабия
7
Росси
Фаусто Росси
16
Фидель
Фидель
28
Андоне
Флорин Андоне