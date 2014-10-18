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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Гилас 90
1:2
Матч завершен
Малага
Малага
Саму 22
Амрабат 31
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
18 окт. 2014, 22:59 МСК
18.10.2014, 22:59 МСК
суббота
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Кордоба
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
12
Лопес
Иньиго Лопес
90
29
Пинильос
Дани Пинильос
46
3
Джуниньо
Адриан Джуниньо
90
7
Росси
Фаусто Росси
46
16
Фидель
Фидель
77
6
Лусо
Лусо
90
15
Дэйвид
Дэйвид
90
18
Гарсия
Борха Гарсия
90
10
Картабия
Федерико Картабия
90
0
Гилас
Набиль Гилас
90'
90'
90
Запасные
13
Саизар
Микель Саизар
2
Пантич
Александар Пантич
33
Кампабадаль
Эдуард Кампабадаль
23
Гомес
Абель Гомес
19
Лопес Силва
Хосе Мария Лопес Силва
9
Хиско
Хиско
30
Ридер
Ридер
Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
21
Санчес
Серхио Санчес
90
3
Велигтон
Велигтон
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
5
Антунеш
Антунеш
90
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
14
Ресио
Ресио
76
24
Саму
Саму
22'
22'
74
29
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
64
26
Амрабат
Нордин Амрабат
31'
31'
90
26
Хуанми
Хуанми
90
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
23
Торрес
Мигель Торрес
17
Дуда
Дуда
30
Дардер
Серхи Дардер
10
Орта
Рикарду Орта
28
Хуанпи
Хуанпи
9
Санта Крус
Роке Санта Крус