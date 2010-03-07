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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Дуда 40
Вальдо 55
2:4
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Момо 5
Момо 72
Жиода 76
Орельяна 90
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
7 марта 2010, 19:00 МСК
7.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
77
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Гонсалес
Иван Гонсалес
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
40'
40'
90
0
Фернандо
Фернандо
79
0
Торибио
Даниэл Торибио
90
0
Бенашур
Селим Бенашур
73
0
Вальдо
Вальдо
55'
55'
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Хуанито
Хуанито
0
Апоньо
Апоньо
0
Хави Лопес
Хави Лопес
0
Форестьери
Фернандо Форестьери
0
Баха
Набиль Баха
Херес
мин
0
Чема
Чема
90
0
Антонито
Перес Антонито
62
0
Мичел
Мичел
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
76'
76'
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Момо
Момо
72'
5'
72'
5'
82
0
Кальво
Карлос Кальво
57
Запасные
0
Ренан
Ренан
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Гомес
Абель Гомес
0
Морено
Висенте Морено
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
90'
0
Алустица
Матиас Алустица