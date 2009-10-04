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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Арментерос 47
1:1
Матч завершен
Малага
Малага
Обинна 84
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
4 окт. 2009, 18:00 МСК
4.10.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Херес
мин
0
Ренан
Ренан
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
90
0
Прието
Давид Прието
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
47'
47'
88
0
Кейта
Сиди Кейта
46
0
Гомес
Абель Гомес
90
0
Момо
Момо
58
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Чема
Чема
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Морено
Висенте Морено
0
Викейра
Эмилио Викейра
0
Кальво
Карлос Кальво
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Антонито
Перес Антонито
Малага
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Ману
Ману
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Куадрадо
Иван Куадрадо
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
60
0
Баха
Набиль Баха
19
0
Вальдо
Вальдо
53
0
Обинна
Виктор Обинна
84'
84'
90
Запасные
0
Роберто
Роберто
0
Мтилига
Патрик Мтилига
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Бенашур
Селим Бенашур
0
Рамос
Эдуардо Гомес Рамос
0
Хави Лопес
Хави Лопес