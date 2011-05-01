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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Баптиста 5
Рондон 73
Баптиста 76
3:1
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Вальдес 4
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
1 мая 2011, 18:00 МСК
1.05.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
77
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Ресио
Ресио
55
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
82
0
Баптиста
Жулио Баптиста
5'
76'
5', 76'
90
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
73'
73'
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Стадсгаард
Крис Стадсгаард
0
Мареска
Энцо Мареска
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Портильо
Франциско Портильо
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Агирре
Сендоа Агирре
71
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Кико
Кико
87
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
4'
4'
80
Запасные
0
Альба
Унаи Альба
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Томер
Оливье Томер
0
Портильо
Хавьер Портильо