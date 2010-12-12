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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Трезеге 66
Дренте 69
Пас-Крус 72
Кико 81
4:1
Матч завершен
Малага
Малага
Фернандес 12
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
12 дек. 2010, 19:00 МСК
12.12.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
72'
72'
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
69'
69'
90
0
Агилар
Абель Агилар
61
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Тоте
Тоте
83
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
66'
66'
78
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
0
Родри
Родри
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Кико
Кико
81'
0
Портильо
Хавьер Портильо
Малага
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Стадсгаард
Крис Стадсгаард
61
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
53
0
Силва
Сандро Силва
90
0
Ресио
Ресио
72
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
12'
12'
90
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Росарио
Элдер Росарио
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Ману
Ману
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Портильо
Франциско Портильо
0
Фернандо
Фернандо